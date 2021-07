Verbände haben es nicht leicht: Sie müssen die Interessen Ihrer Mitglieder fördern, diese in die Medien transportieren und dabei oft mit eng begrenzten Budgets auskommen. Die gute Nachricht: Mit Content Marketing kann dieser Spagat hervorragend gelingen.

Content Marketing ist eine Marketing-Technik, die mit informierenden, beratenden und unterhaltenden Inhalten die Zielgruppe anspricht. Letztere soll dadurch vom Unternehmen, seinem Leistungsangebot und/oder der Marke überzeugt, als Kunde gehalten oder neu gewonnen werden. So weit, so gut. Doch der Anwendungsbereich des Content Marketing ist keineswegs auf Unternehmen beschränkt. Wir von djd haben die Erfahrung gemacht: Auch für Verbände bietet Content Marketing hervorragende Möglichkeiten für eine effektive Öffentlichkeitsarbeit. Und zwar aus folgenden vier Gründen:

1. Verbände stehen für eine seriöse Quelle

Journalisten sind zurückhaltend, wenn es darum geht, Produkte, Unternehmen oder deren Botschaften in ihre Artikel zu integrieren. Bei Verbänden und ähnlichen Organisationen, so unsere Erfahrung, sieht das anders aus. Journalisten nehmen Verbände in aller Regel als glaubwürdige Quellen wahr und zitieren sie gerne als fachkundige Branchenexperten. Gerade weil sie übergeordnete Themen und Interessen vertreten und eben nicht für ein einzelnes Produkt oder eine Marke werben. Nutzen Sie diesen strategischen Vorteil als Verbandsverantwortlicher.

2. Verbände bieten spannende Themen

Voraussetzung für funktionierendes Content Marketing ist, dass Sie Themen finden, die sowohl Ihre Mitglieder als auch die Öffentlichkeit interessieren. Letzteres gelingt Ihnen am leichtesten, wenn Sie den Journalisten Themen liefern, die einen echten Mehrwert bieten. Auch hier haben es Verbände in aller Regel leichter als Unternehmen. Denn gerade kleinere Firmen tun sich oft schwer damit, regelmäßig wirklich relevante, medientaugliche Neuigkeiten zu vermelden.

Als Verband hingegen können Sie auf die geballte Power und Diversität aller Ihrer Mitglieder aufsetzen. Deren Innovationskraft schafft ständig neue Themen, derweil Ihr Expertenwissen die Glaubwürdigkeit dieser Informationen untermauert. Sie glauben trotzdem, Ihre Botschaften sind für die Publikumsmedien nur schwer verdaulich? Wir von djd sind nicht nur überzeugt davon, sondern haben über viele Jahre hinweg immer wieder die Erfahrung machen dürfen, dass sich selbst sperrige Themen mit Kreativität und Erfahrung medientauglich umsetzen lassen.

3. Verbände verfügen über wahre Datenschätze

Eine weitere Fundgrube für spannende Themen ist das exklusive Datenmaterial, das Verbände allein durch die Aggregation ihrer Mitgliederinformationen generieren können. Journalisten lieben solche Fakten. Aber nochmals: Bitte denken Sie hierbei stets an den Nutzen solcher Daten für den Leser. Denn genau das hat der Journalist vor Augen.

Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie seien Kommunikationsverantwortlicher für einen Verband der Recycling-Industrie. Dann würde sich möglicherweise ein Wirtschafts- oder Fachjournalist über die Umsatz-Zahlen Ihrer Branche sowie über Innovationen im Bereich biologisch abbaubarer Kunststoff-Verpackungen freuen. Für Verbraucher-Redaktionen wäre das hingegen viel zu fachspezifisch. Denen müssten Sie das Thema anders aufbereiten: Wie wäre es beispielsweise mit der Information, wie viel recycle-baren Müll (in Kilo oder Euro gemessen) jeder Bundesbürger pro Jahr produziert? Das Ganze könnte als Infografik aufbereitet werden, zusammen mit einem Zitat des Verbandsvorstands und ergänzt durch eine praktische Tippliste, wie der Verbraucher noch effizienter seinen Hausmüll trennt.

4. Content Marketing bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Zumindest wenn Sie auf den freiwilligen Abdruck in den Printmedien setzen (Earned Media), ist Content Marketing keine Frage der großen Budgets. Vielmehr sind Ideen gefragt, mit denen Sie sich die Gunst der Medien buchstäblich verdienen. Da Verbände in punkto Themen meist sehr gute Voraussetzungen bieten, ist die Chance auf hohe Medienverbreitung bei vergleichsweise geringem Finanzaufwand sehr hoch. Eine Chance, die Sie für Ihren Verband und Ihre Mitglieder nicht ungenutzt lassen sollten.