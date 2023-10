Wie Redaktionen an Ihre Themen kommen

Wie gelingt es Ihnen als Kommunikations-Verantwortliche, Verbraucherartikel bundesweit in die Printmedien zu platzieren? Am besten mit millionenfacher Reichweite? Und zwar ohne Media-Einkauf (also klassisches Earned Media)? Allein mit klassischen Medienverteilern wäre dies nicht möglich. Hierfür benötigt man andere, stärkere Instrumente.

Um zu verstehen, wie die Verbreitung in Printmedien funktioniert, möchten wir Sie einladen, sich für einen Moment in die Arbeit von Sonderthemen-Redakteur:innen hineinzuversetzen:

Wie Sonderthemen-Redaktionen arbeiten

Das thematische Spielfeld von Sonderthemenredakteur:innen ist weniger von der Tagesaktualität, als vielmehr vom Anzeigenaufkommen geprägt. Damit sind nicht die Familien-, Stellen- oder Kleinanzeigen gemeint, sondern Spezialthemen: z.B. aus den Bereichen Bauen & Wohnen, Wellness & Gesundheit, Reise, Lifestyle, Technik usw. Die Anzeigenberater der örtlichen Verlage orientieren sich an einem vorgegebenen Jahresthemenplan und sammeln dazu jeweils die Anzeigen interessierter Kunden ein.

Man könnte nun all die Annoncen einfach nur auf einer Seite drapieren. Dann entstünde aber schnell eine für die Leser:innen langweilige Seite voller Anzeigen. So etwas wird schnell überblättert. Deshalb ist man dazu übergegangen, im Umfeld dieser Anzeigen auch passende redaktionelle Inhalte zu platzieren. Dies animiert die Leser:innen, auf der Seite zu verweilen, die dann bei Interesse auch die Anzeigen wahrnehmen.

Doch woher den redaktionellen Content nehmen und nicht stehlen? Denn für den Einkauf solcher Inhalte ist verlagseitig in der Regel kein Budget vorgesehen. Selber schreiben kommt auch nicht in Frage. Hierzu fehlt in den meisten Redaktionen an der erforderlichen Manpower. Und selbst wenn die zeitlichen Kapazitäten vorhanden wären: Auch Sonderthemen-Redakteur:innen sind nicht auf allen Fachgebieten gleichermaßen sattelfest, um hier professionelle Verbraucherartikel verfassen zu können.

Daher bedienen sich viele Redaktionen bei Content-Dienstleistern, die fix und fertiges Text- und Bildmaterial meist kostenlos bereithalten. Und genau da kommen wir von DJD ins Spiel. Genauer gesagt: unser Pressetreff.

Wie der Pressetreff für die Verbreitung Ihrer Themen sorgt

Pressetreff.de ist ein Online-Portal, bei dem sich akkreditierte Journalist:innen kostenfrei Artikel, d.h. sowohl Text- als auch das dazugehörige Bildmaterial, herunterladen können. Kurz nach der Jahrtausendwende ins Leben gerufen, ist der Pressetreff seitdem fortlaufend weiterentwickelt worden. Damit ist er nicht nur das älteste, sondern mit aktuell rund 2.500 regelmäßigen Usern auch das bundesweit wohl größte Portal seiner Art. Dabei deckt es mit zehn Hauptrubriken das gesamte Spektrum an Verbraucherthemen ab: von Bauen & Wohnen, über Reisen und Freizeit bis hin zu Gesundheit oder Mobilität. Die Redakteur:innen haben somit stets die Auswahl unter Hunderten von aktuellen Verbraucherartikeln. Und täglich kommen neue hinzu.

Alle Texte sind von professionellen Content-Expert:innen geschrieben, lektoriert und druckfertig aufbereitet. Zusätzlich helfen ausgeklügelte Suchfunktionen, schnell und zielgerichtet den passenden Content zu finden, ihn herunterzuladen und im Medium des Users zu platzieren. Genau der Service, den die Verlage in der heutigen Zeit brauchen.

Mit anderen Worten: Der Pressetreff ist DIE zentrale Schnittstelle zu Deutschlands Verbraucherredaktionen. Damit ist er eine der wichtigsten Säulen für Ihren Reichweitenerfolg!

Was Sonderthemen-Redakteur:innen zum Pressetreff sagen

Abschließend eine kleine Auswahl an Feedbacks von Pressetreff-Nutzer:innen aus ganz unterschiedlichen Mediengattungen, die zeigen, wie der Pressetreff die Sonderthemenredaktionen in ihrer täglichen Arbeit unterstützt: