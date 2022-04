„Content ist King“ und „Achten Sie auf gute Inhalte“ – solche Tipps sollten heutzutage eigentlich gebührenpflichtig sein, für das Phrasenschwein. Doch woran erkennt man „guten“ Inhalt? Und kann man damit wirklich den Content-Marketing-Erfolg steigern? Ja, sogar vervielfachen!

Ich will Ihnen in diesem Blogbeitrag mal ein Beispiel aus unserer Kommunikationspraxis vorstellen, das unlängst bei DJD für Furore gesorgt hat. Nicht etwa deshalb, weil es hier um einen besonders großen Etat ging. Beim Kunden handelte es sich um einen Verband und das Budget war eher gering. Sondern, weil die Aktion in den Medien so extrem erfolgreich war. Weil sie genau den Bedarf der Presse und der Leser getroffen hat. Es ging … um Beton. Nicht besonders sexy, denken Sie? Sahen wir zunächst genauso. Doch mit dem richtigen Aufhänger kann auch ein solches, eher sprödes Thema gut einschlagen.

Der richtige Aufhänger

Wir verknüpften das Thema mit „Beruf und Karriere“. Hintergrund hierfür ist der Umstand, dass die Bauindustrie schon seit Jahren besonders stark vom Fachkräftemangel betroffen ist. Also haben wir das Thema so angelegt, dass es in die Beruf- und Karriere-Seiten der Printmedien passt und den Leser zur Berufswahl im Bereich Betonbau motiviert. Mit diesem Ansatz haben wir gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen:

Mit Artikeln, die bundesweit vorhandene Karriere-Chancen darstellen (es ging wohlgemerkt nicht um konkrete Stellenangebote!) rennen wir bei den Redaktionen offene Türen ein: Solche nützlichen Informationen bieten Journalisten ihren Lesern gerne.

Die Verbandsmitglieder der Betonbranche profitieren von höheren Bewerberzahlen (Stichwort: Employer Branding).

Der Aufhänger „Interessante Karriere-Chance“ ist ein gutes Vehikel, um das in der Bevölkerung vielleicht eher negativ besetzte Thema „Beton“ (Stichworte: trist, grau, Bausünden) in einem positiven Licht darzustellen. Und das zahlt im Nebeneffekt auf das Image dieses Baustoffs ein.

Resultat: Top-Berichterstattung

Dank des Aufhängers sowie unserer Medienkanäle konnten wir von DJD unserem Kunden am Ende dieser Content-Marketing-Kampagne freiwillige Printveröffentlichungen in zweistelliger Millionenhöhe dokumentieren. Und zwar mit durchweg positiven Headlines wie zum Beispiel „Fundament für die Karriere“, „Baustoffe haben Zukunft“, „An der eigenen Karriere bauen“, „Gutes Fundament“ oder gar „Der Beton hält die Welt zusammen“.

Manchmal hilft es, um die Ecke zu denken. Statt aus der eigenen Perspektive die Vorzüge von Beton darzustellen, haben die PR-Artikel direkt am Interesse der Leser und Redaktionen angesetzt. Und der Auftraggeber hat gleich dreifach profitiert: von der extrem hohen Reichweite, von der Mitarbeitergewinnung und der Imagepflege. Wenn das nicht „guter“ Content ist…

