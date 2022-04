Wozu braucht (Content) Marketing Themen?

Mittelständische Unternehmen, die als Zielgruppe „den Verbraucher“ oder „die Verbraucherin“ anführen, stehen vor einer besonderen Herausforderung: Der potenzielle Adressatenkreis ist riesig, der Marketing-Etat begrenzt. Da muss man sich schon etwas Besonderes einfallen lassen.

Gerade bei mittelständischen Kunden erleben wir das fast täglich: Die Marketingverantwortlichen würden gerne mehr machen, weil sie wissen, wie wichtig gut gestaltete Kommunikation für ihr Unternehmen ist. Aber für wirkungsvolle Kampagnen fehlt nicht nur Geld, sondern auch die Zeit für Planung und Umsetzung. Das belegt auch die jüngste Content-Marketing-Trendstudie von Statista: Auf die Frage: „Was hält Ihr Unternehmen davon ab, häufiger Content zu veröffentlichen?“ gaben 91% der befragten B2C-Unternehmen fehlende zeitliche und 46% fehlende finanzielle Ressourcen an. Die Folge: So mancher Marketer wählt den vermeintlich einfachen Weg: Kommunikation des Produkts oder der Dienstleistung und fertig. Sofern das Produkt einzigartig, zumindest interessant oder optisch attraktiv ist, ist dieser Weg gangbar. Was aber tun, wenn die Wettbewerber ähnliche Angebote haben oder das Produkt erklärungsbedürftig bzw. sonstwie kommunikativ sperrig ist?

Zielgruppen überzeugen statt Produkte bewerben

Marketing hat immer zwei Aspekte: Das Produkt, das verkauft werden soll, und die Menschen, die es kaufen sollen. Wenn also klassische Produktwerbung allein nicht genügend Erfolg bringt, müssen Sie sich noch intensiver mit der Zielgruppe beschäftigen. Was interessiert Ihre potenziellen Kunden? Womit können Sie Ihre Marke, Ihr Unternehmen, Ihre Produktlinie gegenüber Wettbewerbern erfolgreich positionieren?

Themen verbinden Zielgruppen mit Ihren Angeboten

Nachdem Sie die Interessenlage Ihrer potenziellen Kunden erforscht haben, können Sie jetzt den Blick auf Ihr Angebot richten: Welchen Nutzen können Sie Ihrer Zielgruppe bieten? Für welches drängende Problem hat Ihr Produkt eine clevere Lösung? Welche Kompetenz steht hinter Ihrem Produkt? Wie groß ist das Vertrauen zu Ihnen als Anbieter? Antworten auf diese Fragen führen letztlich zum Mehrwert Ihres Produktes – und zwar Mehrwert aus Sicht Ihrer Kunden! Und indem Sie in der Kommunikation einen für Sie typischen Mehrwert herausarbeiten, haben Sie auch automatisch Ihr dazugehöriges Thema gefunden. Ein Thema, das Ihre Positionierung im Markt systematisch voranbringt.

Themen wirken nachhaltig

Anders als viele Werbemaßnahmen, die nur exakt so lange wirken, wie dafür Geld ausgegeben wird, führt Content Marketing zu einem sehr viel nachhaltigeren Effekt. Denn Content Marketing bedeutet die erfolgreiche Positionierung beim Verbraucher mit redaktionellen Inhalten. Wenn Sie es auf diese Weise beispielsweise geschafft haben, dass Ihr Unternehmen für Ihr Verbraucherthema als besonders kompetent angesehen wird, wirkt das längerfristig. Das sorgt letztlich auch für Kosteneffizienz. Denn dann verpuffen selbst kleinere Investitionen nicht, sondern tragen mit dazu bei, das eigene Profil gegenüber dem Wettbewerb immer weiter zu schärfen. Im Idealfall sorgt virale Verbreitung Ihrer Themen im Internet zusätzlich für eine völlig kostenfreie Verstärkung Ihrer Aktivitäten.

Sie möchten auch Ihr Thema erfolgreich und nachhaltig in die Publikumsmedien platzieren? Wir von DJD haben uns seit über 30 Jahren genau darauf spezialisiert. Nehmen Sie hier direkt mit uns Kontakt auf!