Team Lead CRM und Strategisches Inbound Marketing m/w/d in Vollzeit

Wir, die DJD Deutsche Journalisten Dienste, sind für den deutschsprachigen Raum seit ca. 35 Jahren Spezialist für die Erstellung von Verbraucher- und Ratgebercontent und führend bei dessen Verbreitung in den Medien. Unser Ziel ist es, die Themen und Produkte unserer Kunden bei Endverbrauchern durch Content Marketing nachhaltig bekannt zu machen. Diese kommen aus allen verbraucherrelevanten Branchen. In unserer Zentrale steuern wir pro Jahr über 1.000 Kampagnen in allen Mediengattungen.

Zur Expansion und Ausbau unserer Geschäftsfelder suchen wir jemanden idealerweise aus dem Umfeld Media Consulting. Du möchtest ohne Provisionsdruck die andere Seite des Schreibtisches kennenlernen?

Dann zählen zu deinen Aufgaben:

Neuimplementierung und Umsetzung diverser CRM-Prozesse

Verkaufssteuerung des Außendienstes mit Hilfe von CRM-Kampagnen

Analyse unserer Customer Journey zusammen mit unserem Marketingteam aller Push und Marketing-Prozesse sowie Auswertung unserer Sales-KPIs und Kundendatensätze

Prozessuale Weiterentwicklung unserer Newsletter-, Push- und Pull-Produkte sowie die Durchführung performance-orientierter Leadgenerierungs-Kampagnen für diese Kanäle

Projektarbeit bei übergreifenden Transformationsprojekten

Unterstützung des Vertriebsleiters / Geschäftsführers

Qualifikation

Idealerweise 2-3 Jahre Erfahrung im B2B-Marketing mit Hilfe eines CRM-Tools

Erfolgreich abgeschlossenes Studium Bachelor oder höher

Fundierte Erfahrung in CRM- und MAT-Systemen idealerweise mit MS Dynamics

HTML- und WordPress-Grundkenntnisse sind wünschenswert

Gutes Zahlenverständnis und analytisches Denkvermögen

Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Termintreue

Erfahrung in der Nutzung kollaborativer Software und Interesse an Data Crunching

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (C1) und gute Verständigung auf Englisch (B1)

Benefits

Ein gründliches Onboarding mit hilfsbereiten Kolleg*innen

Unbefristete Festanstellung in Vollzeit

Flexible Arbeitszeiten inkl. Home-Office-Regelung und 30 Tage Urlaub

Betriebliche Altersvorsorge

Team-Events abseits von Weihnachtsfeier und Sommerfest

Parkplätze vor der Tür sowie gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel

Weiterbildung

Viele Unternehmen sprechen von flachen Hierarchien, wir versuchen diese zu leben. Dazu gehört Eigenverantwortung und Verlässlichkeit. Machen ist stärker als Wollen. Als Unternehmen in der Transformations- und Wachstumsphase brauchen wir Unterstützung und damit bist DU wichtig.

Du fühlst dich angesprochen?

Dann sollten wir uns kennenlernen.

Rufe uns einfach an unter +49 931 60099-0

oder schicke uns eine Mail an bewerbung@djd.de.