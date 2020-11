Täglich verstopfen Tausende von Newslettern die E-Mail-Briefkästen der Verbraucher. Wie können Sie es da schaffen, dass ausgerechnet Ihr Newsletter gelesen wird? Mit gut aufbereitetem Content! Lesen Sie unsere 7 praxisbewährten Tipps.

Die durchschnittliche Öffnungszeit einer E-Mail beträgt 20 Sekunden. Diese kurze Zeit müssen Sie nutzen, um Ihre Newsletter-Leser für Ihre Inhalte und somit zum Weiterlesen zu begeistern. Eine spannende Herausforderung, die insbesondere dann gelingen kann, wenn Sie die nachfolgenden redaktionellen Tipps beherzigen:

1. Tipp: Schreiben Sie möglichst persönlich

Gerade für den Einstieg in Ihren Newsletter, empfiehlt sich eine kleine Alltagsgeschichte. Auf diese Weise führen Sie Ihre Leser in die Thematik ein und bringen gleichzeitig eine persönliche Note in Ihren Newsletter. Auch im weiteren Verlauf sollten Sie, insbesondere wenn Sie ein breites Publikum und keine Fachexperten ansprechen, mit nüchternen Daten, Zahlen und Fakten eher sparsam umgehen. Arbeiten Sie stattdessen lieber mit emotionalen Geschichten, bildhaften Beschreibungen und praxisnahen Beispielen.

2. Tipp: Achten Sie auf einen guten Schreibstil!

Sie müssen kein gelernter Journalist sein, um gute Newsletter zu verfassen. Allerdings sollten Sie die Grundlagen guten Schreibens beherrschen. Denn nur wenn Ihr Abonnent gerne Ihren Newsletter liest, wird er Ihnen treu bleiben. Hier vier Grundregeln guten Schreibstils:

Achten Sie auf angenehme Satzlängen: Vermeiden Sie Bandwurmsätze, bei deren Lesen man am Schluss nicht mehr weiß, wie sie begonnen haben. Sie können solche Sätze problemlos in zwei oder drei kürzere Sätze unterteilen, ohne dass dadurch wichtiger Inhalt verloren geht. Umgekehrt sollten Sie auch nicht in einen Stakkato-Satzstil verfallen, also eine Aneinanderreihung von Kurzsätzen. Variieren Sie stattdessen: Auf einen längeren Satz folgen ein oder zwei kürzere. Das macht Ihren Text abwechslungsreich und angenehm zu lesen. Formulieren Sie aktivisch, positiv und mit Verben. Zum Beispiel klingt: „Die Vermeidung eines weiteren Absenkens des Wasserspiegels konnte erwirkt werden“ steif und unpersönlich. Dagegen drückt: „Wir haben es geschafft, den Wasserspiegel zu halten“ sehr viel klarer und dynamischer aus, um was es geht. Eliminieren Sie Füllwörter: Ich gebe zu, auch bei meinen Texten schleichen sie sich immer wieder gerne ein: Wörter, die eigentlich überflüssig sind, weil sie weder zum Textverständnis noch zur Textaussage beitragen. Optimieren Sie Ihren Text, indem Sie diese „Füllwörter“ konsequent rausstreichen.

Vermeiden Sie Fachjargon: Sofern Sie sich nicht explizit an eine in Ihrem Themengebiet versierte Zielgruppe wenden, sollten Sie mit Fachbegriffen vorsichtig umgehen. Es gilt die Faustregel: „Wenn das, was Sie Ihrem Kunden erzählen wollen, nicht von Ihrem 14-jährigen Kind verstanden wird, dann überarbeiten Sie den Text noch einmal.“

3. Würzen Sie Ihren Newsletter mit Bildern

Dass Bilder für die leichtere Aufnahme von Textinformationen eine ganz herausragende Rolle spielen, betonen wir oft. Beim Newsletter ist dies nicht anders. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Text gelegentlich durch inhaltlich passende Bilder unterfüttert wird. Hierzu drei Tipps:

Bevorzugen Sie Bildmotive mit ganz normalen Menschen in typischen Alltagssituationen Ihrer Zielgruppe. So etwas wirkt authentischer als gestellte Stockfotos.

Achten Sie auf die Bildrechte: Natürlich gilt auch für die Bildverwendung innerhalb eines Newsletters.

Übertreiben Sie es mit der Anzahl an Bildern nicht! Zum einen erhöht sich bei vielen Fotos die Ladezeit Ihres Newsletters, was zu Nutzungsabbrüchen führen kann. Zum anderen kann es Ihnen passieren, dass Ihr Newsletter als Spam-Mail aussortiert wird, wenn (bildbedingt) das Datenvolumen zu hoch ausfällt.

4. Achten Sie auf eine griffige Betreffzeile

Solange der Adressat Ihren Newsletter nicht öffnet, wird er nie von Ihren spannenden Inhalten erfahren. Was beim Einkaufsladen das Schaufenster, ist beim E-Mail-Newsletter die Betreffzeile. Daher sollten Sie auf die Optimierung der Betreffzeile viel Sorgfalt verwenden. Wecken Sie die Neugier Ihrer Kunden, stellen Sie einen überzeugenden Mehrwert dar und verwenden Sie das entscheidende Schlagwort Ihres Newsletters gleich zu Beginn.

Da die Betreffzeile von den E-Clients nach einer bestimmten Anzahl Zeichen abgeschnitten wird (bei mobilen Endgeräten früher als bei PC’s), empfehlen Experten, die Betreffzeile auf maximal 40 Zeichen zu begrenzen. Vermeiden Sie innerhalb der Betreffzeile alle Begriffe, die Spam-Verdacht hervorrufen könnten. Das sind Wörter wie „Sofortgewinn“, „Eilig“, „Gewinnchance“ oder „Nebenverdienst“. Gleiches gilt für Wörter in Großschreibung sowie Ausrufungszeichen.

Was für die Betreffzeile gilt, gilt auch für den sogenannten Pre-Header. Hierunter sind jene, meist maximal 100 Zeichen langen Texte gemeint, die Sie in der Vorschau lesen können, ohne die Mail zu öffnen.

5. Fokussieren Sie auf den Lesernutzwert!

In Abänderung des bekannten Focus-Werbezitats aus den 90er Jahren könnte man hier auch sagen: „Nutzwert, Nutzwert, Nutzwert – und immer an die Leser denken!“. Fragen Sie sich bei jedem Artikel, jedem Absatz und jedem einzelnen Satz, ob dieser für Ihre Adressaten wirklich hilfreich, relevant oder notwendig ist. Wenn nicht, lassen Sie ihn weg.

Ihr Newsletter ist weder eine Doktorarbeit noch eine Romanlektüre. Daher werden es Ihnen Ihre Leser danken, wenn Sie auf ihre Bedürfnisse und ihr meist knappes Zeitbudget Rücksicht nehmen – und ihnen genau das liefern, was sie von einem Newsletter erwarten: relevante, auf den Punkt gebrachte Information.

Auch können Sie nicht davon ausgehen, dass Ihre Leser den Newsletter brav von Anfang bis zum Ende durchlesen. Oft fehlt die Zeit, manchmal das 100%ige Interesse. Sorgen Sie deshalb dafür, dass sich Ihr Newsletter-Abonnent zumindest jene Informationen, die er auf jeden Fall lesen sollte, zu Gemüte führt. Heben Sie sich also nicht etwa das Beste für den Schluss auf, sondern setzen Sie es gleich an den Anfang. Das gilt sowohl für die Reihenfolge der Artikel als auch für die inhaltliche Darstellung innerhalb eines Artikels.

6. Achten Sie auf übersichtliche Gestaltung!

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Newsletter optisch einen professionellen und gut strukturierten Eindruck macht. Entscheidend ist, dass sich Ihr Leser in Ihrem Newsletter gut und schnell zurechtfindet und Sie ihm ein möglichst angenehmes Leseerlebnis verschaffen. Wenn sich hier beim Newsletter-Abonnenten ein Störgefühl einstellt, verliert er schon nach wenigen Zeilen die Lust am Weiterlesen.

Achten Sie auf das einheitliche Layout von Überschriften und Subheadlines sowie eine übersichtliche Struktur der einzelnen Artikel. Auch sollte Ihr Newsletter das Corporate Design Ihrer Website aufnehmen. Dadurch stellen Sie die Wiedererkennung her, sodass sich interessierte Leser im besten Fall dauerhaft binden lassen.

7. Werbung ja, aber in Maßen!

Darf ein Newsletter auch Werbung in eigener Sache enthalten? Eine berechtigte Frage. Manche Newsletter sind im Grunde reine Werbe-Mails. Wenn die Firmen damit erfolgreich sind, ist das völlig in Ordnung, nur hat das dann nichts mit jener Art von Newslettern zu tun, die wir hier behandeln. Ein „echter“ Newsletter ist nun mal überwiegend redaktionell geprägt.

Das schließt jedoch gelegentliche Eigenwerbung nicht aus. Und das nehmen Ihnen Ihre Leser in aller Regel auch gar nicht übel. Sofern Sie diese drei Grundregeln beachten: