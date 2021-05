Viele Kommunikations-Profis möchten in ihren Veröffentlichungen gern schnell auf den Punkt kommen. Sie wollen das Produkt und seine wichtigsten Vorteile darstellen. Doch so erreichen sie nur selten die Herzen und damit die Aufmerksamkeit der Verbraucher. Der Einstieg mit einfachem, gutem Storytelling bewirkt da oft Wunder.

Bruce DeLucia ist US-amerikanischer Unternehmer mit italienischen Wurzeln. Seine Firma Del’s steht für Erfrischungsgetränke unterschiedlicher Geschmacksrichtungen. Diese werden direkt auf der Straße von speziellen Lieferwagen aus an die Kunden verkauft. Auf dem Lieferwagen könnte die bloße Preis- und Produktliste stehen. Das wäre die wohl übliche Vorgehensweise…

Die Geschichte der Limonade von Del’s

Nicht so bei Del’s. Dort befindet sich auf dem Verkaufsfahrzeug zusätzlich ein Schild, auf dem der Leser etwas über die Geschichte des Unternehmens erfährt: So war es Bruce‘ Urgroßvater, der bereits 1840 in Neapel in den Wintermonaten den Schnee aus den Bergen gesammelt, mit Heu isoliert und in Höhlen gespeichert hat. Im Sommer hat er das auf diese Weise konservierte Eis mit reifen Zitronen und Zucker zu einer erfrischenden Eis-Limonade gemixt. Aus dieser Idee der „natural frozen lemonade“ hat sich im Laufe von vier Generationen jenes Sortiment an Erfrischungsgetränken entwickelt, mit dem Bruce heute die ganze USA und weitere Teile der Welt beliefert. Soweit die Unternehmensstory.

Schon allein beim Lesen dieser wenigen Zeilen bekommt man das Gefühl: Hier geht es um mehr als ein schnödes Erfrischungsgetränk von einem x-beliebigen Straßenverkäufer. Und genau das ist der Effekt von erfolgreichem Storytelling.

5 Gründe, warum Storytelling (auch beim Content Marketing) wirkt

Geschichtenerzählen liegt uns Menschen quasi in den Genen. In grauer Vorzeit, als unsere Urahnen gemeinsam am Lagerfeuer saßen, war das gegenseitige Erzählen von Geschichten oft das zentrale Mittel, um sich die Zeit zu vertreiben und zugleich soziale Bindungen aufzubauen. Auch heutzutage spielt das Geschichtenerzählen eine wichtige Rolle. Ja, es erfährt sogar eine regelrechte Renaissance, wie man beispielsweise am Aufkommen von entsprechenden Storytelling-Wettbewerben erkennen kann.

Was das alles mit Content Marketing zu tun hat? Jede Menge, denn Geschichten sind nicht nur purer Content, sondern eine hervorragende Möglichkeit, eine Produkt- oder Firmenbotschaft anschaulich zu vermitteln. Hierfür gibt es insbesondere fünf Gründe:

1. Geschichten wecken Emotionen

Mit einer unterhaltsamen und lebendig erzählten Geschichte wecken Sie Emotionen und gewinnen so die Aufmerksamkeit anderer Menschen. Dadurch erreichen Sie auch solche Verbraucher, die sich ansonsten gar nicht auf Ihr Thema einlassen würden. Der Grund hierfür ist biologischer Natur: Mit Geschichten werden beim Adressaten sehr viel mehr Gehirnregionen aktiviert als z.B. durch nüchterne Produktinformationen.

2. Geschichten bleiben im Kopf

Neurologische Studien belegen: Geschichten bleiben sehr viel länger im Gedächtnis als eine einfache Information. Ich bin mir sicher, Sie werden sich auch morgen noch an die Geschichte mit dem in Höhlen konservierten Schnee von Bruce‘ Großvater erinnern. Mehr als an viele andere Informationen aus diesem Blogbeitrag.

3. Geschichten schaffen Identifikation

Geschichten bieten eine hervorragende Gelegenheit, Ihre Problemlösung im praktischen Einsatz darzustellen. Statt also von vornherein Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung in den Vordergrund zu stellen, beschreiben Sie über eine kurze Geschichte eine typische Problemsituation, mit der sich jeder Leser sofort identifiziert. Richtig inszeniert, können Sie jetzt Ihr Produkt als rettende Problemlösung etablieren.

Versicherungsvertreter sind wahre Künstler auf diesem Gebiet. Zu fast jeder Police fällt ihnen eine Story ein, in der das Schicksal dem Protagonisten übel mitgespielt hat und er nur dank des passenden Versicherungsschutzes vor dem finanziellen Ruin bewahrt werden konnte.

4. Geschichten erzeugen Relevanz

Eine Geschichte kann Ihrem Thema eine höhere Bedeutung verleihen. Nach dem Motto: „und die Moral von der Geschicht‘…“ Oder wie im Beispiel oben: aus einem typischen Low-Interest Produkt wie Limonade wird plötzlich eine Art Natur-Erzeugnis mit über 170-jähriger italienischer Tradition. Mit anderen Worten: Geschichten bieten eine gute Gelegenheit, ansonsten eher spröde Themen aufzuladen.

5. Geschichten verbreiten sich von alleine

Geschichten werden gerne weitererzählt oder – in der heutigen, von Sozialen Medien geprägten Zeit – geteilt. Somit haben Sie gute Chancen, dass sich Ihre Story über Ihre eigentlichen Veröffentlichungen hinaus durch „Mund-zu-Mund-Propaganda“ weiter verbreitet.

