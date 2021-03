Sie haben eine interessante Produktinnovation und möchten, dass Ihre Verbraucher-Zielgruppe hiervon erfährt? Oft sind hierfür Pressemitteilung das Mittel der Wahl. Wenn Sie es richtig anstellen, können Sie damit freiwillige Veröffentlichungen erwirken und Ihre Zielgruppe glaubwürdig erreichen. Worauf Sie bei der Erstellung wirksamer Pressemitteilungen achten müssen, erfahren Sie hier.



Was ist eine Pressemitteilung?

Bei einer Pressemitteilung handelt es sich um ein kurzes informatives Schreiben, in dem Neuigkeiten, Veranstaltungen und relevante Ereignisse in knapper Form präsentiert werden. Die Pressemeldung dient dem Zweck, Aufmerksamkeit zu erregen und die Neugier zu wecken. Der erste Tipp bei der Erstellung einer Pressemitteilung ist also, darauf zu achten, dass nur die wichtigsten Informationen genannt werden. Oder anders ausgedrückt: Auf die richtige Textlänge kommt es an – und da ist weniger ist oftmals mehr!

Was ist das Ziel einer Pressemitteilung?

Eine Pressemitteilung soll Aufmerksamkeit erregen und die Neugier wecken. Nur bei wem? Die Pressemeldung wird in der Regel an Journalisten und Medienhäuser versandt, die diese, falls relevant, weiterverarbeiten. Daher ist es wichtig, dass Sie in einem ersten Schritt die Journalisten mit Ihrem Content überzeugen. Und was überzeugt einen Journalisten? Inhalte, die die Zielgruppe seines Mediums interessieren. Ergo sollte Ihre Pressemitteilung immer auf beide Zielgruppen ausgerichtet sein, die Journalisten und Ihre eigene Zielgruppe. Tipp zwei: Prüfen Sie, ob die Pressemitteilung für beide Zielgruppen tatsächlich relevant ist.

Wie funktioniert eine Pressemitteilung?

Um gute Pressemitteilungen zu erstellen, ist es wichtig zu verstehen, wie sie funktionieren. Pressemitteilungen helfen Journalisten und Medienschaffenden, relevante Themen zu entdecken. Das heißt, Pressemitteilungen tragen maßgeblich dazu bei, was später in Zeitungen oder Zeitschriften gedruckt oder in anderen Kanälen kommuniziert wird. Gut gestaltete Pressemitteilungen werden häufig sogar direkt übernommen oder es wird nur wenig verändert. Wenn Ihnen das gelingt, haben Sie quasi eine freiwillige Medienveröffentlichung erwirkt. Im Marketing spricht man hier auch von „Earned Media“. Daraus leitet sich schon der dritte Tipp für erfolgreiche Pressemeldungen ab: Pressemitteilungen sollten nicht zu werblich geschrieben werden, da Journalisten sie ansonsten als Werbung abtun und nicht weiter berücksichtigen.

Wie ist eine Pressemitteilung aufgebaut?

Pressemitteilungen sind meist ähnlich aufgebaut, gewisse Standards haben sich hier etabliert. Inhaltlich sollten oben genannte Tipps beachtet und Fehler vermieden werden. Außerdem ist beim Aufbau von Pressemitteilungen auf folgende Punkte zu achten:

Die Überschrift : Regt die Headline dazu an, mehr erfahren zu wollen? Eine gute Überschrift ist elementar für den Erfolg der Pressemitteilung.

: Regt die Headline dazu an, mehr erfahren zu wollen? Eine gute Überschrift ist elementar für den Erfolg der Pressemitteilung. Die Unter-Überschrift: Diese Textzeile erklärt noch einmal genauer, worauf die Überschrift sich bezieht. Hier können auch schon die sieben W’s untergebracht werden (Was? Wer? Wann? Wo? Wie? Warum? Woher?).

Diese Textzeile erklärt noch einmal genauer, worauf die Überschrift sich bezieht. Hier können auch schon die sieben W’s untergebracht werden (Was? Wer? Wann? Wo? Wie? Warum? Woher?). Fakten: Überzeugen Sie mit Fakten! Listen Sie die drei aussagekräftigsten Fakten in Form einer Bullet-Point Liste auf.

Überzeugen Sie mit Fakten! Listen Sie die drei aussagekräftigsten Fakten in Form einer Bullet-Point Liste auf. Fließtext: Beantworten Sie sachlich die sieben W-Fragen (falls noch nicht in der Unterüberschrift geschehen) und halten sich an die oben genannten Tipps.

Beantworten Sie sachlich die sieben W-Fragen (falls noch nicht in der Unterüberschrift geschehen) und halten sich an die oben genannten Tipps. KISS-Regel : Keep It Short and Simple. Wenn Sie eine Pressemitteilung schreiben, achten Sie darauf, dass sie in der Länge eine DinA4 Seite nicht überschreitet.

: Keep It Short and Simple. Wenn Sie eine Pressemitteilung schreiben, achten Sie darauf, dass sie in der Länge eine DinA4 Seite nicht überschreitet. Logo: Vergessen Sie nicht, Ihr Logo oben links oder rechts zu platzieren.

Vergessen Sie nicht, Ihr Logo oben links oder rechts zu platzieren. Kontaktdaten: Nennen Sie die Kontaktdaten Ihrer Firma mit entsprechendem Ansprechpartner.

Nennen Sie die Kontaktdaten Ihrer Firma mit entsprechendem Ansprechpartner. Fußzeile: In der Fußzeile haben Sie 2-3 Zeilen Platz, um kurz über Ihr Unternehmen zu informieren. Wie lange gibt es die Firma schon, was gibt es sonst noch an interessanten Fakten?

In der Fußzeile haben Sie 2-3 Zeilen Platz, um kurz über Ihr Unternehmen zu informieren. Wie lange gibt es die Firma schon, was gibt es sonst noch an interessanten Fakten? Optional: Geben Sie dem Redakteur Informationen über Textlänge und Zeichenanzahl.

Welches Bild zur Pressemitteilung?

Das Bild in der Pressemitteilung dient dem Redakteur als erste Orientierung. Die Aufmerksamkeit wird immer zuerst auf das Bild fallen und dann erst auf Überschrift, Logo und zuallerletzt auf den Text. Deshalb kommt dem Bild eine hohe Bedeutung zu. Umso wichtiger also, sich beim Pressemitteilung Schreiben genau zu überlegen, welches Bild am besten zum Inhalt der Pressemitteilung passt. Generell gibt es verschiedene Varianten, den Pressetext mit Bildern auszustatten.

Das Bild zum Produkt: Diese Variante ist der Klassiker beim Schreiben der Pressemitteilung. Das Produkt groß im Bild und im Einsatz. Dabei ist das Foto so konzipiert, dass die Botschaft auch ohne Text ankommt. Doch Achtung: Solche reinen Produktbilder funktionieren nur bei produktbezogenen Pressemitteilungen und wenn die abgebildete Situation redaktionell interessant ist. Oder anders ausgedrückt: Mit einem Bild, bei dem Ihr Produkt einfach nur mit gut sichtbarem Firmenemblem vor die Kameralinse gehalten wird, können Sie sicherlich Ihre Firmenbroschüre bestücken, bei einem Zeitungs- oder Zeitschriftenredakteur hingegen wird dies kaum auf Gegenliebe stoßen.

Reale Motive für emotionale Entscheidungen: In manche Branchen spielen Bilder eine größere Rolle als in anderen Branchen. Die Fahrrad-Industrie ist eine solche Branche. Mit Bildern von Fahrrädern können Abenteuerlust, Sportlichkeit oder auch Alltagstauglichkeit emotional vermittelt werden. Das Bild sollte Assoziationen wecken und der Betrachter sollte spontan denken: „Mit diesem Rad könnte ich große Abenteuer erleben!“

Bilder als rein emotionale Ergänzung zum Thema: Nicht alle Themen lassen sich wirklich sinnvoll fotografieren. In solchen Fällen ist die Konzentration auf die Zielgruppe das wesentliche Kriterium für die Bildauswahl: Was spricht an und weckt Interesse? Gefragt sind dann also Motive, die emotional zur Zielgruppe und zum Thema passen.

Eine Pressemitteilung veröffentlichen

Stehen Inhalt und Aufbau der Pressemitteilung, geht es an das Verbreiten der Pressemeldung. Dabei sollten Sie sich in die Rolle des Journalisten hineinversetzen und sich fragen: „Welche Pressemitteilungen würde ich überhaupt lesen?“. Wie sollte der Verteiler aufgebaut sein? Befinden sich dort nur die ganz großen bundesweiten Top-Medien wie bspw. FAZ, Bunte oder Spiegel? Dann dürfte es erfahrungsgemäß recht schwierig werden, eine freiwillige Veröffentlichung zu erreichen. Beziehen Sie stattdessen auch fachspezifische Redaktionen oder auch Redaktionen kleinerer bzw. weniger bekannter Medien ein. Diese passen ggf. besser zu Ihrer Zielgruppe und sind möglicherweise dankbar für Ihren redaktionellen Input.

Laut einer Studie des internationalen Agenturnetzwerkes ECCO bevorzugen über die Hälfte aller befragten Journalisten eine E-Mail mit dem Pressetext als Nachricht sowie die gesamte Pressemitteilung nochmal als Anhang im pdf/word Format. Außerdem sollte schon in der Betreffzeile darauf hingewiesen werden, dass es sich bei der Mail um eine Pressemitteilung handelt (Hinweis in Form eines Kürzels, bspw. „PM“ oder ausgeschrieben „Pressemitteilung“) und auch der Titel der Mitteilung sollte im Betreff genannt werden. Bilder und Logos sollten separat an die E-Mail angehängt werden. Postsendungen oder sogar Faxe sind eher verpönt und auch PR-Anrufe sind bei Redakteuren und Journalisten nicht gerade beliebt.

Fazit

Eine gute, funktionierende Pressemitteilung zu schreiben, ist gar nicht so einfach. Beim Erstellen tauchen viele Fettnäpfchen auf, die sich mit unseren Tipps jedoch umschiffen lassen. Die perfekte Pressemitteilung geht weg vom rein Informativen und ist so geschrieben, dass der Journalist nicht mehr viel Arbeit hat, sie in einen tatsächlichen Artikel umzumünzen. Und genau da kommen wir ins Spiel. Wenn Sie aus Ihrem Anliegen einen spannenden, interessanten und informativen PR-Artikel machen wollen, sind wir der richtige Ansprechpartner. Unsere erfahrenen Verbraucherjournalisten recherchieren zu Ihrem Thema fachgerecht, orientieren sich an den Bedürfnissen der Verbraucher und an dem mit Ihnen abgestimmten Konzept. Und dank eines bundesweiten Mediennetzwerkes sorgen wir anschließend für millionenfache Verbreitung Ihres Contents – sogar mit Auflagengarantie.

